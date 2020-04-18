مستند.. الخليج 365 يكشف.. مقترح لمجلس النواب لعودة النشاط الرياضي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قام رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، والحكم السابق، بتقديم مقترح للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وكذلك رئيس مجلس الوزراء ووزير الرياضة.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر مؤخراً بناء على قرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وتواصل "الخليج 365" مع رضا البلتاجي والذي قام بمد الموقع بنص المقترح الذي تقدم به لرئيس مجلس النواب، وجاء على النحو التالي:

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فاستناداً إلى حكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم باقتراح برغبة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الرياضة..

(دراسة عودة النشاط الرياضى على مستوى الفريق الأول لمختلف الدرجات دون الناشئين)

لا شك أن الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا قد دفعت العديد من الدول إلى اتخاذ اجراءات احترازية من بينها وقف النشاط الرياضى على مختلف المستويات، إلا أن هذا الإجراء له مساوىء عديدة على قطاع كبير من الرياضيين.

لذلك نقترح.. دراسة عودة النشاط الرياضى على مستوى الفريق الأول لمختلف الدرجات دون الناشئين والبراعم أسوة بالقطاع المصرفى الذى عاد بكامل طاقته وهو مؤشر ايجابى لدوران عجلة الإقتصاد وكذلك الشركات والمحال التجارية، خاصة وأن المتبقى من مسابقات ألعاب السلة والطائرة واليد لا يزيد على جولتين، والأمر ليس صعباً بالنسبة لكرة القدم بعد إرجاء دورة الألعاب الأوليمبية للعام القادم، حمايةً لحقوق عشرات الألاف من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام والعمال وحقوق البث التليفزيونى. هذا مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المطلوبة على أن تكون جميع المباريات بدون جمهور حتى نتلافى وجود تجمعات كبيرة، حيث أن هذا الإقتراح من شأنه أن يشجع الأسر – وخاصة الشباب منهم – على البقاء فى المنازل لمتابعة مباريات أنديتهم، وهو ما يصب فى صالح جهود الدولة لمواجهة وباء كورونا.