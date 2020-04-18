ساديو ماني يكشف عن أصعب خصم واجهه خلال مسيرته

تحدث السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، عن أصعب خصم واجهه في مسيرته الكروية حتى الأن.
قال ماني في تصريحاته لموقع نادي ليفربول الرسمي:" أصعب خصم واجهته حتى الأن، أعتقد أنهمن الافضل أن أُبقي هذا سرًا، لأنه في المرة القادمة سيكون مستعدًا و أنا لا أريد ذلك".
وتابع نجم الريدز :" أريد تسجيل الاهداف من أجلكم يا رفاق".
ويعد ساديو ماني من عناصر تشكيلة ليفربول الأساسية التي يعتمد عليها الألماني، يورجن كلوب المدير الفني للريدز، وأفضل لاعبي العالم برفقة النجم الدولي محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعبي خط هجوم ليفربول.
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