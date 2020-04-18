الاتحاد الدولي للإحصاء يحسم موقفه من اعتماد أهداف ميسي هذا الموسم

علق خوسيه ديل أولمو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم، على موقف الأهداف التي سجلها الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الحالي، قبل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤول الاتحاد، أن الأهداف التي سُجلت في كافة المسابقات الرياضية قبل فترة أزمة كورونا، تم اعتمادها بشكل رسمي كما هو الحال في نتائج المباريات، وهذه الأرقام لن تلغى لأي سبب كان بغض النظر عن موقف الموسم الرياضي الحالي من الاستمرار.

وأضاف، أن الاتحاد التابع له لا ينشعل باستمرارية الموسم، لكن الأرقام الفردية التي تحققت أمر سيتم أخذه في الحسبان هذا الموسم، بالنسبة للأهداف المُسجلة وعدد المشاركات.

وتمكن ميسي من تسجيل 19 هدف مع موقف الموسم الرياضي الحالي من الاستمرار.وأضاف، أن الاتحاد التابع له لا ينشعل باستمرارية الموسم، لكن الأرقام الفردية التي تحققت أمر سيتم أخذه في الحسبان هذا الموسم، بالنسبة للأهداف المُسجلة وعدد المشاركات.وتمكن ميسي من تسجيل 19 هدف مع برشلونة الإسباني في الليجا منذ بداية الموسم الحالي.

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