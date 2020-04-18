تقرير..فيرنر يبدأ تعلم اللغة الإنجليزية وسط اهتمام ليفربول بضمه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء اليوم السبت، عن أن تيمو فيرنر مهاجم فريق ريد بول لايبزيج الألماني، بدأ في تعلم اللغة الإنجليزية وسط أهتمامات من أندية البريميرليج بضمه، على رأسها نادي ليفربول، التي ربطت التقارير خلال الفترة الماضية، أسمه بالنادي الإنجليزي.

أشارت صحيفة "إكسبرس سبورت" الإنجليزية، أن هدف نادي ليفربول تيمو فيرنر يقوم حاليًا بتعلم اللغة

الإنجليزية استعدادًا لإنتقاله إلى البريميرليج، في إشارة قوية تدل على اقترابه من اللعب بالدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن المهاجم الألماني قام بذلك لمساعدته على الاستقرار بشكل سريع قبل الانتقال لإنجلترا ، وأنه متحمس لفكرة الانتقال واللعب بالبريميرليج.

ويهتم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بضم فيرنر، وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كلوب تحدث مع تيمو فيرنر بالهاتف ، وأن اللاعب، معجب بحديث و التزام كلوب الكبير معه ، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع اللاعب عندما تصبح الأوضاع أكثر أمنًا في العالم، مؤكدة أن ليفربول الأوفر حظًا للتوقيع مع اللاعب.

على الجانب الآخر، أكد أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي لنادي لايبزيج، في تصريحاته أنه لم يتواصل معه كلوب أو هاينز رومينيجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بخصوص فيرنر.