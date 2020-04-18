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وسام بن يدر يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد

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دخل وسام بن يدر نجم نادي موناكو الفرنسي دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاستقدامه إلى وأولدترافورد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

تألق بن يدر لفت الأنظار هذا الموسم رفقة فريقه موناكو، إذ إنه يتصدر قائمة هدافي الدوري حتى الأن برصيد 18 هدفًا متساويًا

مع كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكشف تقرير نشره موقع le10sport الفرنسي، أن نادي مانشستر يونايتد يخطط للحصول على خدمات بن يدر في الصيف المقبل.

وأكد التقرير أن مسؤولي مانشستر يونايتد تواصلوا مع وكيل

اللاعب لاقناعه بالانضمام إلى أولدترافورد، مشيرًا أن بقاء اللاعب مع موناكو بات صعبًا في ظل عدم مشاركة النادي الفرنسي في في الموسم المقبل.

يذكر أن موناكو استقدم بن يدر الصيف الماضي من إشبيلية الإسباني لمدة خمسة مواسم، بعدما دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب والذي بلغت قيمته المالية 40 مليون يورو.

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