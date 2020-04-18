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اتحاد كرة السلة التونسي يخفض رواتب اللاعبين إلى النصف

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة السلة، اليوم السبت، تخفيض رواتب لاعبي الفرق خلال الموسم الحالي بنسبة 50%، بسبب التأثر بتوقف النشاط الرياضي لتداعيات .
واقترح الاتحاد، إمكانية استئناف نشاط كرة السلة مجدداً أواخر مايو المقبل، بعد أخذ موافقة السلطات المختصة، وأن تبقى عقود اللاعبين التي كان مقرر

لها النهاية مع ختام الموسم الحالي، سارية حتى عودة النشاط وختام منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وشدد أعضاء الاتحاد، خلال اجتماعهم عبر تقنية الفيديو، بضرورة تطبيق هذه الإجراءات دون أي معارضة، تقديراً للظرف الراهن.

 

 

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