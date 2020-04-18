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أرسنال يقترب من التعاقد مع موهبة ستاد ريمس الفرنسي

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أفادت تقارير صحفية أن نادي أرسنال الإنجليزي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع أكسل ديساسي نجم دفاع ستاد ريمس  الفرنسي، وذلك في ظل سعي مسؤولي الجانرز لتدعيم الخط الخلفي للفريق اللندني.

وذكر موقع le10sport الفرنسي، في تقرير أورده اليوم السبت، أن موهبة دفاع ستاد ريمس اقتربت من الانضمام إلى

أرسنال في الصيف المقبل وسط منافسة شرسة من ناديي موناكو الفرنسي ووست هام الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ديساسي نجم دفاع  ريمس البالغ من العمر 21 عامًا سيغادر الصيف المقبل ناديه، وذلك بسبب انتهاء عقده في يونيو 2021، الأمر

الذي سيجبر النادي الفرنسي على الموافقة على رحيله من أجل الاستفادة ماديًا من وراء بيعه.

وأشار التقرير أن نادي ستاد ريمس حدد القيمة المالية للموافقة على التخلي عن نجم خط الدفاع بقيمة 15 مليون يورو دون اكتساب مكافآة اللاعب والنسبة المئوية في حالة إعادة بيع اللاعب.

وتأتي رغبة أرسنال في تجنيد موهبة ريمس  في ظل اقتراب ثنائي الدفاع الحالي للجانزر ديفيد لويز وسوكراتيس من انتهاء عقودهما.

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