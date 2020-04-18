عمدة مدريد يتوقع استئناف الدوري الأسباني بدون جمهور

أكد عمدة مدريد اليوم السبت" إن جميع المباريات المتبقية في الدوري الكروي الأسباني وغيرها من مسابقات رياضية محلية ستقام بدون جمهور حتى نهاية الصيف على الأقل. على الأقل. وhعترف خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في تصريح لإذاعة "أوندا سيرو" بأن جائحة فيروس كورونا من الصعب السيطرة عليها" خلال استئناف البطولات التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا. عليها" خلال استئناف البطولات التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا. وقال ألميدا: لن تكون هناك جماهير داخل المدرجات الإسبانية طوال فصلي الربيع والصيف وربما الخريف أيضًا، لأن الوضع لن يكون تحت السيطرة بشكل كبير.

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