الإسماعيلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عبدالرحمن مجدي

كشف النادي الإسماعيلي عن حقيقة دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات لضم عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالدراويش ولاعب المنتخب الأوليمبي . ونفى مصدر داخل الإسماعيلي دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عبدالرحمن مجدي أو تقديمهم بعرض رسمي لضم اللاعب . مفاوضات مع عبدالرحمن مجدي أو تقديمهم بعرض رسمي لضم اللاعب . وواصل المصدر قائلًا أن عبدالرحمن جدد عقدة منذ أيام مع الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم قادمة لينتهي في 2025 القادم . مواسم قادمة لينتهي في 2025 القادم . واختتم المصدر قائلًا أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر عدم مناقشة أي ملف بشأن رحيل اللاعبين من الدراويش سوى بعد التتويج بالبطولة العربية مشيرًا أنه متمسك بكل عناصر الفريق الأساسية .

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