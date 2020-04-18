كلوب يكشف سر إرساله مقاطع فيديو للاعبي ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إنه يقوم بإرسال مقاطع فيديو للاعبيه عبر تطبيق" الواتس آب" لرفع الروح المعنوية لهم. وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "ميترو" البريطانية: لقد بدأت بإرسال فيديو يتناول احتفالات الفريق عندما أحرزنا كأس احتفالات الفريق عندما أحرزنا كأس دوري أبطال أوروبا حيث ظهر الفيديو في قائمة الفيديوهات الخاصة به على موقع يوتيوب. وأوضح مدرب ليفربول أنه قام أيضا بإرسال مقاطع للاعبيه وهو في المنزل من مباريات الفريق أمام للاعبيه وهو في المنزل من مباريات الفريق أمام برشلونة ومانشستر سيتي وليستر ومانشستر يونايتد . وكشف كلوب عن سر إرسال هذه المباريات للاعبيه لأنها لقاءات كانت رائعة موضحا أنه طلب من اللاعبين أن يرسلوا مقاطع الفيديو المفضلة لديهم من العام الماضي أو ما قبل ذلك .

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