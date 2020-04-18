الامارات | عظماء التنس الثلاثة يجمعون 3 ملايين دولار لمساعدة اللاعبين الأقل دخلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن عظماء التنس الثلاثة يجمعون 3 ملايين دولار لمساعدة اللاعبين الأقل دخلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم المصنفون الثلاثة الأوائل في قائمة لاعبي التنس للمحترفين إنشاء صندوق مساعدات لدعم اللاعبين المحترفين الأقل دخلا والمصنفين على القائمة وذلك في ظل أزمة كورونا الراهنة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته العديد من التقارير الإعلامية اليوم السبت استنادا إلى خطاب بعث به الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ورئيس مجلس لاعبي التنس المحترفين، إلى زملائه اللاعبين.

وذكرت هذه التقارير أن ديوكوفيتش أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع زميليه السويسري روجر فيدرير والإسباني رافاييل نادال.

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وقد كان اللاعبون الثلاثة قد شاركوا بشكل فردي في حملات مساعدة بعيدة عن مجال التنس في جائحة كورونا.

ومن خلال المقترح الحالي، يعتزم الثلاثي جمع أكثر من أربعة ملايين دولار بغرض منح اللاعبين المصنفين على القائمة العالمية بين المركز الـ250 إلى المركز الـ700، عشرة آلاف دولار لكل لاعب.