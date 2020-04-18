شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الباسك تحتفل بنهائي كأس إسبانيا من الشرفات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أبريل 2020
تعهدت جماهير كرة القدم الإسبانية في إقليم الباسك بالاحتفال اليوم السبت بموعد المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا، رغم تأجيل المباراة التاريخية التي كانت مقررة اليوم بسبب تفشي وباء كورونا.
وتأهل أكبر فريقان في إقليم الباسك الإسباني، أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، لنهائي كأس ملك إسبانيا، للمرة الأولى في التاريخ الحديث للمسابقة.
ولكن المباراة التي كانت مقررة اليوم السبت، وكان يتوقع سفر أكثر من 50 ألف مشجع لأشبيلية لمتابعتها على ملعق "لا كارتوخا"، تأجلت الشهر الماضي، دون تحديد موعد جديد.
وأطلق مشجعو الفريقين حملة عبر الانترنت "لنقل النهائي إلى الشرفات".
وقام المشجعون في بلباو وفي سان سيبستيان بتزيين شرفاتهم بالأعلام والأوشحة التي كانوا يعتزمون السفر بها إلى أشبيلية.
وستردد جماهير كل فريق النشيد الخاص بناديها، بعد التصفيق الذي يتم الساعة الثامنة مساء للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جماهير الباسك تحتفل بنهائي كأس إسبانيا من الشرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.