اخبار الرياضه

الامارات | جماهير الباسك تحتفل بنهائي كأس إسبانيا من الشرفات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الباسك تحتفل بنهائي كأس إسبانيا من الشرفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أبريل 2020

تعهدت جماهير كرة القدم الإسبانية في إقليم الباسك بالاحتفال اليوم السبت بموعد المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا، رغم تأجيل المباراة التاريخية التي كانت مقررة اليوم بسبب تفشي وباء .

وتأهل أكبر فريقان في إقليم الباسك الإسباني، أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، لنهائي كأس ملك إسبانيا، للمرة الأولى في التاريخ الحديث للمسابقة.

Advertisements

ولكن المباراة التي كانت مقررة اليوم السبت، وكان يتوقع سفر أكثر من 50 ألف مشجع لأشبيلية لمتابعتها على ملعق "لا كارتوخا"، تأجلت الشهر الماضي، دون تحديد موعد جديد.

وأطلق مشجعو الفريقين حملة عبر الانترنت "لنقل النهائي إلى الشرفات".

وقام المشجعون في بلباو وفي سان سيبستيان بتزيين شرفاتهم بالأعلام والأوشحة التي كانوا يعتزمون السفر بها إلى أشبيلية.

وستردد جماهير كل فريق النشيد الخاص بناديها، بعد التصفيق الذي يتم الساعة الثامنة مساء للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جماهير الباسك تحتفل بنهائي كأس إسبانيا من الشرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا