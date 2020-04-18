شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفاوض «تاجليافيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات ومحادثات مع ممثلي الظهير الأيسر لنادي أياكس الهولندي نيكولاس تاجليافيكو لاستطلاع إمكانية التعاقد معه الصيف القادم.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يحظى اللاعب باهتمام البلوجرانا وسيتحرك بشكل رسمي للتعاقد معه في حال قرر جونيور فيربو الرحيل عن قلعة كامب نو الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة تحدثوا بالفعل مع ممثلي اللاعب حول صفقة محتملة الصيف القادم، إلا أن مهمة الفريق الكتلوني لن تكون سهلة في ظل اهتمام عدد من أندية القمة في أوروبا بخدمات اللاعب.

وشارك «تاجليافيكو» مع أياكس في 28 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 7 أهداف.