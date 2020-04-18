شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يروي قصته مع قميص «هنري».. لم يرغب في ارتدائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللاعب الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، هداف نادي أرسنال الإنجليزي، عن رفضه في البداية ارتداء القميص رقم 14، والذي يحمل مكانة تاريخية للنادي اللندني إذ كان القميص الخاص بأسطورته تييري هنري.

وروى «أوباميانج» قصته مع ارتداء الرقم 14 خلال حوار مع قناة النادي قائلًا: «أنا أحب رقمين، الرقم تسعة والرقم سبعة، ولكن أليكساندر لاكازيت كان يملك رقم تسعة وهنريك مخيتاريان الرقم سبعة».

وتابع: «سألت مخيتاريان قبل مجيئي (هل ستحصل على الرقم سبعة؟) وقال نعم، لذا قلت (حسنًا، سأجرب شيئًا آخر)».

ورغم رحيل اللاعب الأرميني عن صفوف الجانرز، إلا أن «أوباميانج» لم يسعى للحصول على الرقم سبعة الذي يفضله، وبرر ذلك قائلًا: «لقد أحرزت الكثير من الأهداف بالرقم 14، لذا قررت الاحتفاظ به».