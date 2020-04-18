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اخر طلبات رونالدينيو في الاقامة الجبرية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اخر طلبات رونالدينيو في الاقامة الجبرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

كشفت صحيفة الاس الاسبانية عن اخر طلبات اسطورة كرة القدم البرازيلية ​رونالدينيو​ الذي يخضع حالياً للاقامة الجبرية في احد الفنادق في الباراغواي بعد قيامه بتزوير اوراق ثبوتية للدخول الى البلاد، حيث لفتت الصحيفة الى ان رونالدينيو لم يفقد ابتسامته بعد خروجه بسند كفالة الى فندق بالماروغا حيث يقطن مع اخيه وحيدين في الفندق الذي يخضع لقرار العزل بسبب انتشار فيروس ، ويسكن روناليدينو في الطابق الاول في الغرفة الرئاسية، الا انه وع افتقاده لكرة الصالات نجح موظفي الفندق في ايجاد مكان له بطول 30 متر وعرض 15 متر من اجل ممارسة هوايته.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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