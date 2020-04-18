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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اخر طلبات رونالدينيو في الاقامة الجبرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
كشفت صحيفة الاس الاسبانية عن اخر طلبات اسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو الذي يخضع حالياً للاقامة الجبرية في احد الفنادق في الباراغواي بعد قيامه بتزوير اوراق ثبوتية للدخول الى البلاد، حيث لفتت الصحيفة الى ان رونالدينيو لم يفقد ابتسامته بعد خروجه بسند كفالة الى فندق بالماروغا حيث يقطن مع اخيه وحيدين في الفندق الذي يخضع لقرار العزل بسبب انتشار فيروس كورونا، ويسكن روناليدينو في الطابق الاول في الغرفة الرئاسية، الا انه وع افتقاده لكرة الصالات نجح موظفي الفندق في ايجاد مكان له بطول 30 متر وعرض 15 متر من اجل ممارسة هوايته.
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