شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوتروني: شعرت بالخوف بعد إصابتي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 أكّد مهاجم نادي ​فيورنتينا​ الايطالي، ​باتريك كوتروني​ Patrick Cutrone، أنه شعر بالخوف بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، إلى جانب زميليه في الفريق جيرمان بيتزيلا وسيناد فلايوفيتش.

وقال كوتروني، في تصريحات نقلها موقع جيانلوكا دي مارزيو: "لا أستطيع القول أنني لم أشعر بالخوف، هذا الفيروس يشبه ألعاب الأشباح ولا أحد يعرف عنه شيئا، في بداية الأمر كنت قلقا وخائفا، فكرت بعائلتي وزملائي وخفت أن أكون قد نلقت لهم العدوى، هذا القلق إستمر لحين إجراء الفحص الأخير الذي أثبت أن النتيجة باتت سلبية".

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