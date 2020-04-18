شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساينز يتحدث عن شائعات انضمامه الى فيراري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 تحدث نجم ​فريق مكلارين الالماني​، السائق الاسباني ​كارلوس ساينز جونيور​ عن مستقبله في عالم سباقات سيارات ال​فورمولا وان​ ليرد على التقارير التي تتحدث عن انضمامه الى احد فرق القمة.

وقال ساينز حول شائعات إنتقاله ل​فيراري​:" في بداية العام كانت هناك بعض المحادثات حول التجديد ولكن حالياً كل شيء في حالة جُمود، إشاعة القيادة لفريق فيراري! أنا أفضل عدم الرد، فأنا أركز فقط مع مكلارين، ولكن عموماً إنه أمر ممتع عندما تكون من بين الأفضل في الفورمولا وان ويقدرون ما تفعله".

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