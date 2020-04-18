فورنالس: نتمنى حقا انتهاء الموسم على ما هو عليه الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

طالب ​بابلو فورنالس​ لاعب ​ويست هام يونايتد​ بالغاء النسخة الحالية من ​الدوري الانكليزي الممتاز​ بسبب الاوضاع الراهنة التي فرضها ​فيروس كورونا​.

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كلام فورنالس جاء في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية حيث قال: "صحيح أن ​ليفربول​ كان قد اقترب من الفوز ببطولة الدوري وتبقى له فوزين قبل تعليق المسابقة".

واضاف: "ولكن في حالتنا دعت كارين إلى إلغاء الموسم، وإذا ما حدث ذلك يعني أننا أصبحنا في أمان من خطر الهبوط".

وواصل: "في وست هام، نتمنى حقا انتهاء الموسم على ما هو عليه الآن، ولكن إذا كان لابد من استئناف المباريات، يجب أن تكون ذلك مع أدنى درجات الخطر لنا وللجماهير".