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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فورنالس: نتمنى حقا انتهاء الموسم على ما هو عليه الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
طالب بابلو فورنالس لاعب ويست هام يونايتد بالغاء النسخة الحالية من الدوري الانكليزي الممتاز بسبب الاوضاع الراهنة التي فرضها فيروس كورونا.
كلام فورنالس جاء في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية حيث قال: "صحيح أن ليفربول كان قد اقترب من الفوز ببطولة الدوري وتبقى له فوزين قبل تعليق المسابقة".
واضاف: "ولكن في حالتنا دعت كارين إلى إلغاء الموسم، وإذا ما حدث ذلك يعني أننا أصبحنا في أمان من خطر الهبوط".
وواصل: "في وست هام، نتمنى حقا انتهاء الموسم على ما هو عليه الآن، ولكن إذا كان لابد من استئناف المباريات، يجب أن تكون ذلك مع أدنى درجات الخطر لنا وللجماهير".
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