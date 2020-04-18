عبد القادر عمر: حلمي منذ الطفولة هو أن أكون لاعبا لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

كشف اللاعب التركي الشاب ​عبد القادر عمر​ لاعب ​طرابزون سبور​ عن امله في اللعب مستقبلا مع نادي ​برشلونة​ وفي جوار المهاجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​.

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كلام عبد القادر جاء في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "حلمي هو أن تتاح لي فرصة اللعب مع ميسي، إن أمكن".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عام: "حلمي منذ الطفولة هو أن أكون لاعبا لبرشلونة، أحب حقا مشاهدة مباريات البارسا، ​إنييستا​ لاعب رائع وشخص محترم".

وتابع: "يعتقدون أن أسلوبي مشابه لميسي هدفي أن ألعب معه، في غضون عامين إن أمكن".