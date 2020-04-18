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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد القادر عمر: حلمي منذ الطفولة هو أن أكون لاعبا لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
كشف اللاعب التركي الشاب عبد القادر عمر لاعب طرابزون سبور عن امله في اللعب مستقبلا مع نادي برشلونة وفي جوار المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي.
كلام عبد القادر جاء في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "حلمي هو أن تتاح لي فرصة اللعب مع ميسي، إن أمكن".
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عام: "حلمي منذ الطفولة هو أن أكون لاعبا لبرشلونة، أحب حقا مشاهدة مباريات البارسا، إنييستا لاعب رائع وشخص محترم".
وتابع: "يعتقدون أن أسلوبي مشابه لميسي هدفي أن ألعب معه، في غضون عامين إن أمكن".
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