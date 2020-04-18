شكرا لقرائتكم فايلر يطالب الأهلى بالتعاقد مع جناح "مزدوج" فى الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش المدرب السويسري حالياً مع مسئولو القلعة الحمراء عدة أمور خاصة بفريق الكرة والتدعيمات التي يحتاجها الأهلي خلال الموسم المقبل خاصة في ظل رحيل أكثر من لاعب بالفريق وتحديداً الثلاثي أحمد فتحي لعدم تجديد عقده والثنائي شريف اكرامي وحسام عاشور لرفض الاهلي التجديد لهما.
ويبحث مسئولو القلعة الحمراء عن جناح بمواصفات محمد بركات نجم الأهلي السابق الذى يُعد واحداً من أهم اللاعبين الذين أجادوا اللعب في مركز "الجناح" يميناً وشمالاً في الكرة المصرية ، وتتطلع الأدارة الحمراء لتلبية رغبة فايلر وتستنسخ تجربة الزئبقي محمد بركات.
من ناحية أخرى أبلغ المدير الفني للأهلي إدارة النادي أنه ليس بحاجة ماسة لتدعيم الجبهة اليُمنى ولن يتسرّع في هذا الملف وأكد لمسئولو القلعة الحمراء أن هناك عدة أمور يجب مراعاتها بشأن تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجارى.
وقال المدرب السويسري لمسئولي الأهلي أنه سيحب مدى حاجة الفريق لظهير أيمن من عدمها أولاً في ضوء العناصر التى يمكن الإستفادة منها في هذا المركز سواء من قطاع الناشئين أو من المُعارين.
وأشار المدير الفني للأهلي أيضاً إلى أنه يرغب فى أن يكون الظهير الأيمن الجديد، حال الاتفاق على ضم ظهير جديد، صغير السن.
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