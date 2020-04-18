شكرا لقرائتكم تقارير مغربية تكشف مفاوضات الزمالك مع كريم بركاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربية أن كريم بركاوي مهاجم حسنية أغادير دخل دائرة اهتمامات نادي الزمالك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذكرت صحيفة "المنتخب" أن المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه جذب أنظار الأبيض الذي يسعى لضم اللاعب من أجل تدعيم قوته الهجومية في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن مهمة الزمالك في الحصول على خدمات كريم بركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي لن تكون سهلة في ظل رغبة ناديا الرجاء والوداد في ضم اللاعب.

على صعيد متصل، دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي، لعقد جلسة خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة الصفقات التي يعتزم الزمالك إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة، وامير مرتضى المشرف العام على الفريق من أجل الاتفاق على حسم ملف الصفقات والمراكز التي تحتاج إلى التدعيم.

وستشهد الجلسة مناقشة إمكانية التعاقد مع حسام عاشور قائد الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، بجانب التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز، بعدما أبدى كارتيرون إعجابه الشديد بأداء الثنائي، كما ينتظر أن يتطرق الأجتماع لبحث إمكانية التعاقد مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

الزمالك، حسنية اغادير، كريم بركاوي