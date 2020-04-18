نائب رئيس الاتفاق السعودي يتعافي من فيروس كورونا

تعافى حاتم المسحل نائب مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي تمامًا من فيروس كورونا . وأعلن نادي الاتفاق عبر حساب موقعه بتويتر، شفاء نائب رئيس النادي من اصابته بفيروس كورونا،بعد عودته إلى المملكة العربية بتويتر، شفاء نائب رئيس النادي من اصابته بفيروس كورونا،بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية من لندن وقال البيان المنشور عبر تويتر أن المسحل عاد إلى منزله متعافي حيث كان يقيم في أحد الفنادق كإجراء أحترازي للحجر الصحي .

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