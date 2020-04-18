الأهلي عن مفاوضات كينو: القرار في يد فايلر

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أنباء التفاوض مع البرازيلي ماركوس كينو نجم بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي. بالنادي الأهلي على أنباء التفاوض مع البرازيلي ماركوس كينو نجم بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة الحدث اليوم:" كينو لاعب رائع قدم مستويات متميزة مع بيراميدز قبل رحيله للإمارات ونعلم قدراته جيداً". بقناة الحدث اليوم:" كينو لاعب رائع قدم مستويات متميزة مع بيراميدز قبل رحيله للإمارات ونعلم قدراته جيداً". تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أنباء التفاوض مع البرازيلي ماركوس كينو نجم بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي. بالنادي الأهلي على أنباء التفاوض مع البرازيلي ماركوس كينو نجم بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي. وأضاف:" الأهلي له تقاليده الخاصة في التعاقدات والقرار سيكون للمدير الفني السويسري رينيه فايلر ورأيه سيكون حاسماً في فتح المفاوضات من عدمها وفقاً لاحتياجات الفريق".

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