تقارير.. جريزمان ينوي الإستمرار مع برشلونة

يسعى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني، في الإستمرار ضمن صفوف الفريق الكتالوني، في الفترة المقبلة، لعدم وجود نيه لديه في الرحيل.

وكانت ترددت انباء عن إحتمالية رحيل جريزمان عن برشلونة أو دخوله في صفقات تبادلية، نظرا لمحاولات الفريق الكتالوني

في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، وإستعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جريزمان لا توجد لديه نية في الرحيل عن برشلونة بأي شكل، ويرغب في مواصلة

مشواره مع البلوجرانا.

وتابعت "جريزمان يرغب في البقاء والمنافسة على مركزه الهجومي حتى في حال التعاقد مع مارتينيز ونيمار".

يذكر ان جريزمان كان انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد، في صفة طالبت بها كثيراً حماهير البرسا، ولكن لم يتمكن النجم الفرنسي بعد من فرض نفسه على الفريق الكتالوني بشكل كامل.