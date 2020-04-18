يسعى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني، في الإستمرار ضمن صفوف الفريق الكتالوني، في الفترة المقبلة، لعدم وجود نيه لديه في الرحيل.
وكانت ترددت انباء عن إحتمالية رحيل جريزمان عن برشلونة أو دخوله في صفقات تبادلية، نظرا لمحاولات الفريق الكتالونيفي التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، وإستعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جريزمان لا توجد لديه نية في الرحيل عن برشلونة بأي شكل، ويرغب في مواصلةمشواره مع البلوجرانا.
وتابعت "جريزمان يرغب في البقاء والمنافسة على مركزه الهجومي حتى في حال التعاقد مع مارتينيز ونيمار".
يذكر ان جريزمان كان انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد، في صفة طالبت بها كثيراً حماهير البرسا، ولكن لم يتمكن النجم الفرنسي بعد من فرض نفسه على الفريق الكتالوني بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير.. جريزمان ينوي الإستمرار مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.