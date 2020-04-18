أتلتيكو مدريد يحاول التعاقد مع نجم الريال

يواصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني البحث عن صفقة لتدعيم هجوم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبات لاعب ريال مدريد ضمن أهداف الروخيبلانكوس لتدعيم الهجوم.

وقال موقع "جول" العالمي أن الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد دخل دائرة أهتمام أتلتيكو مدريد، من اجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع " ريال مدريد قد يعارض رحيل

Advertisements

أحد نجومه إلى جاره اللدود، ولكن المقابل المادي المناسب قد يعل إدارة النادي الملكي تعيد تفكير مرة أخرى في بيع اللاعب".

وأشار " دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد معجب بلوكا يوفيتش، ويرى فيه فرصة لتدعيم خط الهجوم في ظل الرحيل المحتمل لدييجو كوستا، وفشل

التعاقد مع كافاني".

وعلى الجانب الأخر فإن ريال مدريد بدوره يبحث التعاقد مع مهاجم قوي، ودخل هاري كين دائرة اهتمامات الفريق بقوة، وربما يكون بيع يوفيتش بمقابل مادي مناسب، فرصة لتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع مهاجم توتنهام.

يذكر أن لوكا يوفيتش انتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من إينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، إلا إنه لم ينجح في تقديم المستوى الذي ينال به ثقة الجماهير والجهاز الفني للمرينجي.