زيدان لا يرغب في إستعادة اشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، لا يريد إستعادة خدمات لاعبه المعار أشرف حكيمي.
وكان اشرف حكيمي انتقل إلى بوروسيا دوتموند على سبيل الإعارة، وتألق بشكل واضح، مما دفع النادي الألماني لمحاولة الوصول لإتفاقللإنتقال النهائي، وكذلك رغبة بعض الأندية في التعاقد معه.
ورغم التقارير الصحفية التي أشارت لوجود رغبة من ريال مدريد في الإبقاء على أشرف حكيمي ضمن صفوف المرينجي، إلا أن موقف اللاعب مازال غامض،قبل إنتهاء الإعارة في يونيو المقبل.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن زين الدين زيدان لا يشجع عدة أشرف حكيمي، وإنما في الوقت الحالييفضل أن يعتمد على داني كارفاخال.
واضافت أن عودة حكيمي إلى ريال مدريد باتت محل شكوك في ظل عدم وحود تواصل بين اللاعب والنادي الملكي، منذ رحل إلى الإعارة في صيف 2018.
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