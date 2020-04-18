صلاح ريكو يكشف سبب رحيله عن صفوف الزمالك

كشف صلاح ريكو لاعب الزمالك المسابق ومصر المقاصة الحالي، سبب رحيله السريع عن صفوف القلعة البيضاء، دون إثبات نفسه مع الفريق.
يذكر ان صلاح ريكو انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2016 قادمًا من اتحاد الشرطة، ولكنه لم يستمر طويلاً معالفريق الأبيض ليرحل إلى مصر المقاصة في 2017.
وقال ريكو في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت "حينما تعاقد الزمالك معي، كان هناك 13 صفقة جديدة أبرمها الفريق، ولم يتمكن أحد منالتعبير عن قدراته الفنية بشكل كافي، فقد رحل معي 8 أو 9 لاعبين، ورحل الباقيين في الموسم التالي".
وتابع "لم أحصل على الفرصة الكافية لإظهار قدراتي الفنية وتسخيرها لخدمة الفريق، فقد كنت ضحية التخبط الذي حدث في الزمالك من كثرة تغيير المدربين والتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بشكل أثر على مستقبلهم بشدة".
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