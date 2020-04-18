ريكو: جماهير الزمالك رفضت دعمي بسبب الأهلي

أكد صلاح ريكو لاعب الزمالك المسابق ومصر المقاصة الحالي، أن جماهير القلعة البيضاء لم تكن تقدم له الدعم الكافي خلال فترة تواجده بالفريق.
وقال ريكو في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت "جماهير الزمالك لم تكن تدعمني بسبب الأهلي، فإنتمائي السابقللقلعة الحمراء جعل هناك انقسام حول تواجدي بالقلعة البيضاء".
وأوضح "لقد كانت جماهير الزمالك منقسمة إلى جزء يرى أن حماسي ولعب وأدائي الفني وحرصي على لفوز كلها أمور تدعو إلى دعمي وتشجيعي".
وأردف "بينما كان هناك جزء من الجماهير مصمم على عدم تقديم أي دعم لي، مهما قدمت خلال المباريات، وذلك بسبب إنتمائي للأهلي، زظهور صور لي بالقميص الأحمر".
يذكر أن صلاح ريكو إنتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2016 قادمًا من إتحاد الشرطة، ولكنه لم يستمر طويلاً مع الفريق الأبيض ليرحل إلى مصر المقاصة في 2017.
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