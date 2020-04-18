صلاح ريكو: تعررضت للظلم في الزمالك

أكد صلاح ريكو لاعب الزمالك المسابق ومصر المقاصة الحالي، إنه تعرض للظلم خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة البيضاء. وقال ريكو في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت "تعرضت لظلم من المدربين المصريين في الزمالك، فمهما كنت أتألق في التدريبات أجد نفسي مستبعد من المشاركة". المصريين في الزمالك، فمهما كنت أتألق في التدريبات أجد نفسي مستبعد من المشاركة". وأوضح "حينما كان محمد حلمي مدير فني للزمالك شاركت معه في مواجهة بتروجت وحققنا الفوز بهدف نظيف، وتواجدت في الملعب حتى الدقيقة 85 ولكنني فوجئت بخروجي من التشكيل في المباراة التالية". مواجهة بتروجت وحققنا الفوز بهدف نظيف، وتواجدت في الملعب حتى الدقيقة 85 ولكنني فوجئت بخروجي من التشكيل في المباراة التالية". وأوضح "البرتغالي إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك كان أكثر المدربين عدلاً، كلما كنت أجتهد في التدريبات كنت أشارك، والعكس صحيح، المدربين الأجانب أفضل"

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