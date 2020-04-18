أعلن الاتحاد المصري للإلعاب الإلكترونية عن تنظيم بطولة "كورة جيت فيفا 2020" ، بمشاركة نجوم من الكرة المصرية، هم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، والدولي أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أوليمبياكوس اليوناني، والمنتخب الوطني، ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومع الاكاديميةالعربية، للنقل البحري.
ويشارك في بطولة جيت فيفا 2020، 1024 لاعب من لهم تصنيف في اللعبة عالميًا من المصريين، وتنظم البطولة بمقر الأكاديمية البحرية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، وجاء ذلك نتيجة لتنظيمالأكاديمية لبطولات سابقة، متمنين استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول الى بطولة عربية تضم الجامعات العربية.
على الجانب الآخر، عرضت الأكاديمية العربية للنقل البحرى - فرع القاهرة "إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية" تقديم جوائزها للفائزين فى لعبتى "موبايل ليجند " و "فورتنايت" برعاية ودعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الالعاب الإلكترونية يعلن تنظيم بطولة "فيفا 2020" بمشاركة كوكا والشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.