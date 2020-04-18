اتحاد الالعاب الإلكترونية يعلن تنظيم بطولة "فيفا 2020" بمشاركة كوكا والشيخ

أعلن الاتحاد المصري للإلعاب الإلكترونية عن تنظيم بطولة "كورة جيت فيفا 2020" ، بمشاركة نجوم من الكرة المصرية، هم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، والدولي أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أوليمبياكوس اليوناني، والمنتخب الوطني، ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومع الاكاديمية

العربية، للنقل البحري.

ويشارك في بطولة جيت فيفا 2020، 1024 لاعب من لهم تصنيف في اللعبة عالميًا من المصريين، وتنظم البطولة بمقر الأكاديمية البحرية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، وجاء ذلك نتيجة لتنظيم

الأكاديمية لبطولات سابقة، متمنين استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول الى بطولة عربية تضم الجامعات العربية.

على الجانب الآخر، عرضت الأكاديمية العربية للنقل البحرى - فرع القاهرة "إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية" تقديم جوائزها للفائزين فى لعبتى "موبايل ليجند " و "فورتنايت" برعاية ودعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى.