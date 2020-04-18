تداولت تقارير صحفية إيطالية مقترح جديد لإستئناف بطولة الدوري الإيطالي، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتتضررت العديد من المدن الإيطالية في الفترة الأخيرة جراء إنتشار الفيروس بشكل كبير في البلاد، مما جعلعودة الدوري محط تساؤلات.
وكانت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أبرزت تصريحات والتر ريكاردي عضو منظمة الصحة العالمية ومستشار اللجنة الأولمبية الإيطالية، التي قال فيها أنه هناك مقترحلإستئناف الدوري في مدن الوسط والجنوب بإيطاليا،حيث إنها أقل عدد في الإصابات من المدن الشمالية.
وأوضح "هناك مدن الوضع فيها صعب، ولكن تم اقتراح من أجل لعب الدوري وهم نابولي، روما، فلورنسا، ولم يتم تحديد المدينة الرابعة حتى الأن، ولكن الإختيار يتم وفقاً لقلة عدد الإصابات بالمدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح جديد لإستئناف الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.