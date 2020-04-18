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مقترح جديد لإستئناف الدوري الإيطالي

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تداولت تقارير صحفية إيطالية مقترح جديد لإستئناف بطولة ، المتوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي .

وتتضررت العديد من المدن الإيطالية في الفترة الأخيرة جراء إنتشار الفيروس بشكل كبير في البلاد، مما جعل

عودة الدوري محط تساؤلات.

 وكانت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أبرزت تصريحات والتر ريكاردي عضو منظمة الصحة العالمية ومستشار اللجنة الأولمبية الإيطالية، التي قال فيها أنه هناك مقترح

لإستئناف الدوري في مدن الوسط والجنوب بإيطاليا،حيث إنها أقل عدد في الإصابات من المدن الشمالية.

وأوضح "هناك مدن الوضع فيها صعب، ولكن تم اقتراح من أجل لعب الدوري وهم نابولي، روما، فلورنسا، ولم يتم تحديد المدينة الرابعة حتى الأن، ولكن الإختيار يتم وفقاً لقلة عدد الإصابات بالمدينة".

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