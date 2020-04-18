شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة تمهد لعودة التنس فى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب اتحادا التنس والجولف الألمانى، السلطات المحلية، بتخفيف القيود المفروضة على رياضتيهما، فى إطار مكافحة فيروس كوررونا المستجد.

وبعث الاتحاد الألمانى للتنس، رسالة للسلطات المحلية، اقترح خلالها خطة مكونة من 7 نقاط للعمل على استئناف النشاط مرة أخرى.

وذكر اتحاد التنس الألمانى، فى رسالته: «خاصة فى هذا الوقت من العام، يمكن ممارسة التنس فى الهواء الطلق كرياضة فردية».

وأضاف الاتحاد، أن إمكانية انتقال الفيروس عن طريق المضرب غير ممكن، مشيرا إلى أن التنس ليس رياضة اتصال جسدية.

وأوضح اتحاد التنس، أنه يمكن تنفيذ تدابير لحماية اللاعبين، وفقا لخطة مكونة من 7 نقاط، من بينها عدم المصافحة بالأيدى، والحفاظ على المسافات اللازمة، وتعيين مسؤول بكل ناد؛ للتأكد من سلامة صحة اللاعبين من الفيروس.

من جانبه، عبر الاتحاد الألمانى للجولف عن «افتقاره إلى الفهم وإحساسه بخيبة أمل كبيرة» لاستمرار القيود على الرياضة كجزء من إجراءات التباعد الاجتماعى الممتدة حتى الثالث من مايو المقبل. وطالب اتحاد الجولف الألمانى، بفتح ملاعب الجولف قريبا بشرط تطبيق إجراءات لحماية اللاعبين.

وأوضح الاتحاد: «الممارسة الترفيهية لرياضة الجولف، لا يختلف عن المشى لمسافات طويلة فى الحديقة أو فى الطبيعة».

وأشار الاتحاد إلى أن ملاعب الجولف يمكن مقارنتها بمناطق المتنزهات الشاسعة، وعادة ما يمارس لاعبو الجولف رياضتهم كل على حدة بفارق أمتار. على جانب آخر، تعهد الاتحاد الأمريكى للتنس، بدعم الرياضة بأكثر من 50 مليون دولار، للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وفى إطار الخطة، قال الاتحاد إنه سيوفر أكثر من 20 مليون دولار، من خلال خفض رواتب مسؤولين وإلغاء برامج، وتقليص بعض جوانب التشغيل الأخرى.

وسيقدم الاتحاد الأمريكى بالتعاون مع شركائه، حزم مساعدات مالية، كما سيعمل على دعم جهود الحكومة للحفاظ على المرافق الرياضية، ومساعدة المدربين.

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وقال مايك داوس الرئيس التنفيذى للاتحاد، فى بيان «دعم مرافق التنس وبرامجه المجتمعية وجميع العاملين فيه، أولوية قصوى».

وتابع «أساس رياضتنا يرتكز على هذه الأطراف، ونحن بحاجة إلى التأكد من قدرتهم على تجاوز العاصفة.. إنها عملية من ثلاث مراحل إغاثة وتعاف وإعادة بناء لصناعتنا».

وأضاف «لا نستبعد أى خيار حاليا بما فى ذلك اللعب بدون جماهير، لكن حتى أكون أمينا أعتقد أنه أمر غير مرجح للغاية».

وقال: «هذا لا يمثل روح الاحتفالات التى تشهدها ملاعب التنس، الأمر يخضع أيضًا لقواعد الصحة والسلامة ليس من أجل الجماهير وحدها، بل من أجل لاعبينا والقائمين على التنظيم».