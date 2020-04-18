شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الإفلاس تثير التساؤلات حول الإدارة المالية لـ«البوندسليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أقل من شهرين فقط، أعلنت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم، عن تحقيق أرقام مالية مذهلة، كما هو معتاد منذ أعوام، حيث إن العائدات الإجمالية للأندية الـ18 المشاركة في دورى الدرجة الأولى «بوندسليجا» تخطت للمرة الأولى في تاريخ المسابقة حاجز الأربعة مليارات يورو، في موسم 2018 / 2019.

فقد سجلت أندية البوندسليجا عائدات بلغت 4.02 مليار يورو (4.44 مليار دولار) وهو ما يشكل زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بالموسم السابق، ليكون موسم 2018/2019 هو الخامس عشر على التوالى الذي يشهد إيرادات قياسية.

وذكر التقرير المالى لرابطة الدورى الألمانى الذي نشر في 18 فبراير الماضى أن أندية مسابقتى دورى الدرجتين الأولى والثانية نجحت ببراعة في تحقيق التوازن بين الطموح الرياضى والأعمال التجارية.

لكن الملامح تغيرت بشكل كبير في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي تسببت في توقف المنافسات، حيث أثارت الأزمة التساؤلات حول الإدارة المالية في البوندسليجا.

فبعد ستة أسابيع فقط من صدور التقرير، فاجأت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية الجماهير بتقرير ذكرت فيه أن 13 من الأندية الـ36 المشاركة في الدرجتين الأولى والثانية، قد تواجه الإفلاس مع نهاية يونيو المقبل في حالة عدم استئناف المنافسات بحلول ذلك الموعد.

وطالما استمر توقف المنافسات، لن تتسلم الرابطة مبلغ 304 ملايين يورو، وهو يمثل الدفعة الرابعة الأخيرة من قيمة حقوق التسويق التليفزيونى.

وأوضحت مجلة «كيكر» أن المبلغ لم يجر تحويله في الموعد الذي كان مقررا لذلك، وهو العاشر من إبريل، لكن يمكن تحويله في الثانى من مايو المقبل.

وجاءت الصعوبات التي فرضها غياب الإيرادات في الوقت الحالى وإمكانية خسارة الدخل من الحقوق التليفزيونية، لتثير الدعوات لإعادة التفكير.

وقال كلاوس هوفمان، رئيس نادى أوجسبورج، في مقابلة لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» إنه يجب إجراء «تغييرات جذرية» في الشؤون المالية للرابطة.

وتضمن التقرير المالى للرابطة مؤشرا حاسما للإدارة المالية، حيث يظهر أن الأندية الـ18 بدورى الدرجة الأولى أنفقت أكثر من 1.4 مليار يورو على رواتب المدربين واللاعبين خلال موسم 2018/ 2019.

فقد كانت تكاليف دفع الرواتب هي الأكبر بالنسبة للأندية، وقد واصل مؤشر تلك التكاليف الارتفاع لسنوات.

وقد ألقت الأزمة الحالية الضوء على حقيقة أن صناعة كرة القدم المزدهرة تنفق جزءا كبيرا من الدخل دون الاهتمام بشكل كبير بالخطط بعيدة المدى ودون دراسة كيفية حماية هذه الصناعة في مواجهة المخاطر. وذكر التقرير الاقتصادى للرابطة أن أسهم أندية البوندسليجا ارتفعت بنسب ما بين 40.1 و47.7% خلال أربعة أعوام.

لكن ذلك لا يعنى أن جميع الأندية تعمل بشكل استراتيجى.

وقال كريستوفر بروير، الخبير في الاقتصاد الرياضى، في تصريحات لصحيفة «فيلت»: «الأمر يعتمد على احتياطى السيولة، وكذلك كمية الأسهم. والأندية التي لديها مخصصات وموارد كافية هي الأكثر قدرة على تخطى الأزمة».

وربما أوضح إهمال الأندية في توفير المخصصات بالادخار، حقيقة الارتفاع المتزايد للعائدات على مدار السنوات، حيث اعتمد كل ناد على قدرته على زيادة الإيرادات بشكل مستمر.

وحتى نادى فيردر بريمن، الذي يعرف بجديته الشديدة في الشؤون التجارية، قد أنفق نحو 15 مليون يورو في صفقات اللاعبين الجدد في سوق الانتقالات الماضية، دون أن يجنى أي أموال في المقابل.

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ونظرا لتمديد عدة عقود، سجل بريمن نفقات أعلى بشكل كبير على الرواتب في ميزانيته خلال السنة المالية 2018 / 2019.

كذلك ضم النادى ليوناردو بيتنكورت وعمر توبراك على سبيل الإعارة، لكنه التزم بالتعاقد النهائى مقابل عشرة ملايين يورو في الصيف المقبل.

وكان من الواضح دائما أن بريمن يمكنه تحقيق التوازن من خلال بيع اللاعبين، وعلى سبيل المثال، اعتمد في صفقة التعاقد النهائى مع بيتنكورت وتوبراك، على بيع ميلوت راشيكا في صيف 2020. لكن أزمة فيروس كورونا التي ستخفض الأسعار في سوق الانتقالات وكذلك وضع الفريق الكارثى هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير بالدورى- سيؤثران بشكل كبير على القيم السوقية للاعبيه، وهو ما لم يكن ضمن السيناريوهات المتوقعة من قبل النادى.

وقال كلاوس فيلبرى، رئيس نادى فيردر بريمن، إن ما يؤثر على كرة القدم في الوقت الحالى لم يكن متوقعا ولم يكن من الممكن التحصين، كما أضاف أن أي مدخرات ربما لا تساعد أيضا.

وحتى في الأوقات التي تشهد تسجيل عائدات قياسية، تكون المخاطر حاضرة أيضا في كرة القدم الأوروبية، رغم أن ذلك لا تشهده الرياضة الأمريكية التي لا تتضمن نظام الصعود والهبوط.

فالأمور المالية في كرة القدم الألمانية تعتمد بشكل كبير على التأهل لدورى الأبطال من عدمه والبقاء في البوندسليجا أو الهبوط للدرجة الثانية، وهو ما دفع الخبير بروير لإطلاق وصف «سباق الفئران» الذي يغذى الاتجاه للتفكير قصير المدى. وقال بروير «عدد الأندية التي تستثمر من أجل تحقيق هدف رياضى مع أرباح كبيرة، يفوق بكثير عدد الأندية التي يمكنها تحقيق ذلك بشكل واقعى». ولا يزال التساؤل القائم يتمثل في طبيعة العواقب التي ستواجهها الأندية إثر أزمة فيروس كورونا، على المدى المتوسط وكذلك المدى البعيد.

وقال فيلبرى، رئيس نادى بريمن، في مارس الماضى «توزيع عائدات البث التليفزيونى سيكون قيد المناقشة بالتأكيد. لكن الأمر سيتعلق أيضا بقدرة الدورى على إطلاق صندوق مركزى».

كان مقترح قد طرح بإنشاء صندوق للدورى يجرى تمويله، على سبيل المثال، بجزء من عائدات البث التليفزيونى، وذلك بهدف حماية الأندية في مواجهة أي أزمات غير متوقعة في المستقبل.

وكان كريستيان شايفرت، عضو اللجنة التنفيذية برابطة الدورى الألمانى، قد صرح لدى تقديم التقرير المالى للرابطة، بأن الأندية الـ36 بمسابقتى دورى الدرجتين الأولى والثانية «تتمتع باستقرار اقتصادى قوى بشكل عام».

لكنه قال في وقت سابق من الشهر الجارى في تصريحات لصحيفة «دى تسايت» إن درسًا سيجرى تعلمه من الأزمة الحالية إذا أدركت الأندية الآن أن الادخار ونموذج العمل الفعال هما أكثر أهمية مما كان يظنه البعض في وقت سابق. كان بايرن ميونخ قد أعلن تجديد تعاقد توماس مولر، مؤخرًا لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين في الدورى الألمانى بسبب الأزمة المالية.