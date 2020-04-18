شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي على رادار فاسكو دا جاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل اللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو، نجم الهلال السعودي، على رادار نادي فاسكو دا جاما البرازيلي من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فقد فتح النادي البرازيلي باب المفاوضات بالفعل مع ممثلي اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام ناديي بينيفينتو وبارما الإيطاليين أيضًا بخدمات اللاعب صاحب الـ 33 عامًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة «جيوفينكو» في العودة إلى الدوري الإيطالي مجددًا من أجل حلم العودة لتمثيل منتخب إيطاليا.

وكان اللاعب الإيطالي قد انضم إلى الهلال السعودي في 2019 بعد تألقه في الدوري الأمريكي بقميص نادي تورونتو الكندي.

Advertisements