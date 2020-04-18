شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودى يحدد شروطاً لتجديد عقد «مايكون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة النصر السعودى رفضت التفاوض مع وكيل أعمال البرازيلى، مايكون بيريرا، مدافع الفريق، حول تجديد تعاقده، وذلك حتى يُحضر مخالصة نهائية من جالطة سراى التركى، الذى يملك عقده حتى 30 يونيو 2021.

وقالت الصحيفة إن المدافع البرازيلى يحظى بقبول فنى من البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للنصر، وإن الإدارة ترغب فى التجديد معه، لكن فى حال طلب ناديه التركى مبلغا ماليا لبيع المدة المتبقية ستنسحب إدارة النصر من الصفقة.

وأشار مصدر إلى أن المدافع البرازيلى يرغب فى الاستمرار مع النصر لفترة طويلة، فى ظل ارتياحه مع الفريق، وكذلك وضعه الفنى فيه، ومساهمته فى التتويج بلقب دورى المحترفين السعودى الموسم الماضى.

وكانت إدارة النصر قد ضمت مايكون، شتاء الموسم المنصرم، بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف.