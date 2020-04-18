شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد لويز يكشف أسباب انضمامه إلى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث المدافع البرازيلى ديفيد لويز، عن كواليس انتقاله الصيف الماضى من صفوف تشيلسى إلى الجار أرسنال، بعدما تمتع بفترتين مميزتين فى قلعة ستامفورد بريدج.

ورغم المستويات الطيبة التى قدمها لويز مع البلوز، إلا أن مدرب تشيلسى، فرانك لامبارد، وجد أن فريقه لم يعد بحاجة لخدمات المدافع البرازيلى، ليرحل إلى أرسنال مقابل 8 ملايين إسترلينى.

وقال لويز فى تصريحات نقلتها صحيفة ميرور «قررت الرحيل عن البلوز بعدما أيقنت بأن دورى انتهى مع الفريق». وأضاف «كنت أعرف أن أرسنال يعيش فترة تخبط ويعانى دفاعيًا، لكن قررت الذهاب من أجل المتعة وتعلم أشياء جديدة فى مسيرتى».

وتابع «لم تكن الأمور سهلة فى البداية، الأمر لا يتعلق بالتأقلم فقط لكن بسبب الانتقادات أيضًا وحزن الكثير من جماهير تشيلسى التى لم تتفهم قرارى الشخصى».