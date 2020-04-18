شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية الدولية تتجه لخفض تكاليف الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية، مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خفض تكاليف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث ستضاف التكاليف المترتبة على تأجيل الدورة لمدة عام واحد، إلى التكلفة الإجمالية للأولمبياد مع تشكيل لجنة مشتركة تكمن مسؤوليتها فى خروج الدورة الصيفية إلى النور.

ورفض جون كواتس رئيس اللجنة التنسيقية للجنة الأولمبية الدولية، ومنظمو أولمبياد طوكيو الكشف عن التكلفة الإضافية المترتبة على تأجيل الأولمبياد.

وقال كواتس فى مؤتمر عبر تقنية الدائرة التليفزيونية المغلقة «فيديو كونفرنس»، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستقيم تكاليف التأجيل فى الوقت الذى أكد فيه يوشيرو مورى رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد أن اليابان ستغطى هذه التكلفة على قدر استطاعتها.

وقال مورى خلال المؤتمر «بما أن التأجيل لم يكن متوقعا، نود أن تدرس اللجنة الأولمبية الدولية أيضا تغطية التكلفة».

وفى 24 مارس الماضى اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان على تأجيل الأولمبياد لصيف العام المقبل فى ضوء تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقام الدورة الأولمبية الصيفية فى الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس 2021 على أن تقام الدورة الباراليمبية فى الفترة من 24 أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر.

وقال مسؤولون وخبراء فى اليابان أن تكاليف التأجيل قد تصل إلى مبلغ يتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار أمريكى.

وقبل الإعلان عن تأجيل الأولمبياد، قيم مسؤولون التكلفة التى تتحملها اليابان فى سبيل استضافة الدورة الأولمبية الصيفية بنحو ثلاثة تريليونات ين يابانى (27 مليار دولار) فى حين كانت التكلفة المتوقعة لحظة فوز اليابان بأحقية استضافة الأولمبياد فى 2013 حوالى 734 مليار ين.

وأكد كواتس أن هناك تفكيرا فى تقليص النفقات بشكل أكبر فيما يتعلق بشقى الأمن والاستضافة فى طوكيو.

وأوضح توشيرو موتو، الرئيس التنفيذى لأولمبياد طوكيو «سنراجع مستوى الخدمات التى سنقدمها خلال الدورة على كافة الأصعدة»، بهدف تقليص النفقات بشكل أكبر.

وأشار موتو إلى أن «اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ستتعامل مع معايير خفض التكلفة بدقة شديدة».

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ووأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة الدولية ومنظمى الأولمبياد سيشكلون لجنة توجيهية مشتركة لإقامة الأولمبياد فى موعدها الجديد، برئاسة كواتس ومورى، حيث سيكون لكل جهة فريق العمل الخاص بها.

وأضاف البيان أن الهدف هو «تكرار الخطة القائمة بالفعل لاستضافة أولمبياد 2020، وسيكون التركيز الأساسى منصبا على إبقاء مواقع الاستضافة وجدول المنافسات كما هى.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن خارطة طريق جديدة للأولمبياد سيتم الكشف عنها الشهر المقبل.

كذلك اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد على إقرار معايير تتعلق بسبل مكافحة فيروس كورونا خلال الأولمبياد.

وقال البيان «عدد من المعايير تتعلق بالآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد سيتم إدراجها على خطة استضافة دورة الألعاب فى 2021».