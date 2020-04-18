شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رحيله.. توتنهام يطلب من «بوكيتينو» تخفيض راتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن مسؤولى نادى توتنهام هوتسبير تواصلوا مع مدرب الفريق السابق، الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، لبحث إمكانية تخفيض أجره، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.

ومازال المدرب الأرجنتينى يتقاضى أجره السنوى، البالغ 8.5 مليون جنيه إسترلينى، كجزء من الاتفاق المبرم مع رئيس النادى، دانيال ليفى، عندما قرر السبيرز إقالته فى نوفمبر الماضى.

وقالت الصحيفة إن إدارة توتنهام بدأت المحادثات مع بوكيتينو، حيث تأمل فى التوصل لاتفاق جديد معه، لتخفيف الضغط المالى على النادى.

وكان ليفى قد اتفق مع بوكيتينو على مواصلة دفع أجره السنوى، حتى يتعاقد الأرجنتينى مع نادٍ آخر.

ورغم كونه من أكثر المدربين المطلوبين فى العالم، إلا أن التوقف الحالى يجبر السبيرز على مواصلة دفع راتبه لفترة أطول مما كان متوقعًا.

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