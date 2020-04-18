شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. فريق معارى الأهلي يبحث عن فرصة مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فريق كامل للنادى الأهلى بات يترقب فرصة العودة من جديد إلى القلعة الحمراء فى بداية الموسم المقبل، طامحين للحصول على فرصة جديدة مع السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للفريق.

فى الصيف المقبل، تتردد أسماء خمسة لاعبين حول اقتراب عودتهم للأهلي، وهم محمد شريف المعار إلى إنبى، وأكرم توفيق الذى يقدم مستويات متميزة بالجونة، وعمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش، وكذلك وليد أزارو المهاجم المغربى لصفوف الاتفاق السعودى، وباسم على المعار للجونة.

وبقى 7 آخرين يترقبون مصيرهم وهم أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار "الجونة"، ناصر ماهر وفوزى الحناوى "سموحة"، عمرو جمال وأحمد علاء "طلائع الجيش"، حسين السيد " الصفاقسي".

ونستعرض فى السطور التالية أبرز ما قدمه كل لاعب من الفريق الأحمر المعار.

محمد شريف

يعتبر محمد شريف أبرز المعارين المتألقين فى الفريق الأحمر، بعدما نجح صانع ألعاب القلعة الحمراء المعار إلى إنبى فى تسجيل 9 أهداف وصناعة 2 آخرين خلال 17 مشاركة مع الفريق البترولي، ليحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى العام بعد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

أكرم توفيق

فرض أكرم توفيق نفسه على الساحة الرياضية رغم رحيله عن النادي الأهلي إلى الجونة في بداية الموسم الجاري، إلا أن مشاركته المتميزة مع المنتخب الأولمبى في أمم أفريقيا للشباب التى توج بها الفراعنة سلطت الضوء على قيمته الفنية، وخلال مشاركته فى 17 مباراة مع الجونة، سجل أكرم توفيق هدفين وصنع آخر.

عمار حمدي

لم يحصل عمار حمدى لاعب النادي الأهلي على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن عمار حمدى استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

وليد أزارو

أثار وليد أزارو حالة من الجدل فى الوسط الرياضي بين مؤيد ومعارض لعودته إلى القلعة الحمراء، إلا أن اللاعب استطاع أن يظهر مهارة متميزة خلال فترة إعارته إلى الاتفاق السعودى في يناير الماضي بعد خلافاته مع فايلر مدرب الأهلي بسبب الجلوس على دكة البدلاء، ومع الاتفاق شارك أزارو في 7 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع أخر.

باسم علي

عاد اسم باسم علي إلى حسابات القلعة الحمراء من جديد بعد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، وخلال الموسم الجاري شارك باسم علي مع الجونة في 18 مباراة، لم يسجل أو يصنع أهداف.

Advertisements

أحمد ياسر ريان

دخل أحمد ياسر ريان حسابات النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم الأحمر بالفريق، خاصة فى ظل قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الفرق بالموسم الجديد، ومع الجونة شارك أحمد ريان فى 17 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

محمود الجزار

منذ انضمامه إلى الطلائع شارك الجزار في 3 مباريات فقط مع الجونة.

ناصر ماهر

ارتفعت مؤشرات ناصر ماهر بالعودة إلى النادي الأهلي، وبشكل عام شارك ناصر ماهر مع فريق سموحة في 14 مباراة، سجل ناصر ماهر 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

فوزي الحناوي

شارك فوزى الحناوى فى 3 مباريات فقط مع سموحة، صنع هدفين ولم يسجل.

عمرو جمال

مازال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي يحاول اعادة اكتشاف نفسه في صفوف فريقه الجديد، وشارك عمرو جمال في 13 مباراة مع الطلائع، سجل هدفين وصنع آخر.

أحمد علاء

شارك أحمد علاء مدافع الأهلي المعار إلى طلائع الجيش في 9 مباريات مع الطلائع، وتعرض علاء للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

حسين السيد

تعبتر فرص حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، في العودة للأهلي صعبة للغاية في وجود علي معلول المتألق مع الفريق الأحمر، ومع الأهلي شارك حسين السيد في 5 مباريات فقط.