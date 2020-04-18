شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع حمدى النقاز من الانتقال إلى الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت بعض التقارير الصحفية انضمام حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بالانتقال لصفوف الأهلى في الصيف المقبل، وزادت هذه التكهنات بعد رحيل أحمد فتحى عن المارد الأحمر ورغبة الإدارة الحمراء فى تعويض "الجوكر" بظهير أيمن مميز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم إبداء حمدى النقاز رغبته فى الانضمام إلى الأهلى، إلا هناك 3 أسباب تعطل تحقيق هذه الرغبة، على رأسها قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل من 4 إلى 3 ، وكذلك عدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين.

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ويرغب حمدى النقاز بقوة فى ارتداء قميص الأهلى والانضمام لزميله على معلول، والذى أكد له على تلك الرغبة، إلا أن قرار فايلر النهائى هو رفض التعاقد مع اللاعب لعدم الحاجة لخدماته الفنية من ناحية، ولرفض طريقة رحيله من الزمالك من ناحية أخرى.

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وتبدو الصفقة فى المتناول نظرا لآن عقد حمدى مع الفريق الليتوانى الذى يلعب له حاليًا سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وحينها سيصبح من حقه التوقيع لأى ناد أخر يرغب فى الحصول على خدماته.

وقال النقاز فى تصريحاته إنه لم يتلقى أى عروض رسمية من الأهلى المصرى، متابعاً أن هناك أندية كثيرة ترغب فى التعاقد معه، إلا أن أزمة فيرس كورونا الحالية عطلت وصول العروض الرسمية، مشيرًا إلى إنه لا يوجد أى مناوشات أو حتى عروض شفهية من الأهلي، قائلاً: "اللعب للأهلى شرف كبير لأى لاعب، وأنا محترف وبرحب بأى عرض كبير".

وعن إمكانية العودة للزمالك بعد أزمة هروبه، قال اللاعب: "لو كان هناك باب للصلح لكان تم الصلح من البداية، وأنا حاليًا أركز فى مشوارى المقبل، وسعيد بالفترة التى قضيتها فى القلعة البيضاء وتعرفت على أصدقاء مصريين كثر مثل طارق حامد ومحمود علاء وأتواصل معهم دائمًا".