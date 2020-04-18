شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الونش يُداعب ثنائى الزمالك على "إنستجرام" بسبب "عزومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، صورا مع زملائه فى خط دفاع الفريق محمود علاء ومحمد عبد الغنى، عبر حسابه على إنستجرام، وقال الونش: "فاكرين العزومة دى يا رجالة"، ليرد عليه محمد عبد الغنى، "بلاش نتكلم فى العزومات هنا عشان إنت فاهم"، وسط مداعبات من الثنائى حول ستورى "الونش" الذى تحدث فيه عن المسألة.

وتحدث جنش حارس الزمالك فى بث مباشر من قبل مع فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض أن هناك بعض اللاعبين بالفريق مختفين من حملات التبرعات التى قادها لاعبو الفريق، وعلى رأسهم محمود الونش ومحمد عبدالغنى، وقال جنش: "أنا مش شايف الونش أو عبد الغنى فى أى تحدى"، ورد عليه ساسى بالسؤال ماذا إن كان أحد قد أشار لهم فى أى فيديو للتحدى معهم، ليوضح له جنش أنه تلقى رسالة من محمود علاء بضرورة أن يقوم أحد بعمل تذكير لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وسط مداعبات كبيرة من الثنائى عن مختلف الأمور بالفريق.

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فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.



الونش ومحمد عبد الغنى