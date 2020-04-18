شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين بالمصرى فى مرمى "العقوبات" رغم تجميد النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن مصر خطت على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، إلا أن الأحداث الساخنة داخل النادى المصرى البورسعيدى لا تزال عنوان المشهد الكروى رغم توقف النشاط لمدة شهر كامل، حيث وقعت غرامات وعقوبات مادية على 3 لاعبين فى الفريق نستعرضهم فى السطور التالية ..

*أحمد ياسر

فمنذ ساعات قليلة أبدى محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عدم رضاه عن تصريحات أحمد ياسر جناح فريق الكرة بالنادى، والتى هاجم خلالها بعض نجوم الدورى المصرى قائلا، "لم تعجبنى تصريحات أحمد ياسر وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى قام بتعنيفه".

وأضاف، "النادى قام بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب تصريحاته التليفزيونية، كان من المفترض أن يتحدث اللاعب عن نفسه فقط ولا يتطرق لتقييم زملائه فى باقى الأندية".

وأنهى الخولى تصريحاته بأن أحمد ياسر سيعتذر عن تصريحاته.

وكان أحمد ياسر قد أدلى بتصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مع برنامج أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر، تخص المبالغ المالية للاعبين هذا الموسم وتقارب المستويات رغم الفوارق المادية فيما يتعلق بالرواتب.

وأكد لاعب المصري البورسعيدي فى تصريحات أخرى لليوم السابع، أنه لم يقصد الإساءة على الإطلاق أو تقليل من أى لاعب في الأهلي والزمالك، مؤكدا احترامه لجميع اللاعبين فى القطبين.

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وأضاف ياسر أنه أكد فى تصريحاته أيضاً أن رواتب اللاعبين فى النهاية رزق من الله، وأنه يحترم جميع الآراء التى انتقدت تصريحاته أو اتفقت معه.

*كريم العراقى

وفى وقت سابق، قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق.

كان كريم العراقى قد صرح لإحدى القنوات الفضائية، بالإضافة لإبدائه رغبة قوية فى الانتقال للنادى الأهلى خلفا لأحمد فتحى الذى أسدل الستار على مسيرته مع القلعة الحمراء بإعلانه الرحيل فى نهاية الموسم والإنتقال لبيراميدز .

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هذه ليست المرة الأولى لكريم العراقى الذى دائما ما يخرج بتصريحات غير مسئولة تؤدى تسبب حالة من البلبلة فى بورسعيد، خاصة أنه مرتبط بعقد ممتد لمدة 3 سنوات مقبلة ولا يحق له الرحيل إلا بعد العودة للمصرى.

وأوضح المصدر أن العقوبة ستكون مزدوجة نظرا لحديث كريم العراقى عن الانتقال للأهلى، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب بين الجماهير التى تتابع الفريق، بالرغم من الأزمة التى يعيشها الشعب المصرى وهو وباء كورونا القاتل.

*عماد فتحى

كما غرم عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى عماد فتحى لاعب وسط الفريق ماليا طبقا للائحة المفروضة على اللاعبين، حال ظهور أحدهم عبر وسائل الإعلام دون العودة إليه.

كان عماد فتحى ظهر فى إحدى البرامج التليفزيونية الأسبوع الماضى، وقد أجرى اللاعب مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا لمعرفة أسباب العقوبة ليتضح أن صانع ألعاب الزمالك السابق لا يعرف بالقرار من الأساس بسبب تغيير هاتفه المحمول وعدم وجوده على جروب الواتس آب.

ورغم اقتناع السقا بمبررات اللاعب، خاصة أنه كان بعيدا عن الفريق الفترة الماضية بسبب تواجده بألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى، إلا أنه رفض إلغاء العقوبة، مؤكدا له أنه فرض نفس العقوبة على زميله كريم العراقى، ولابد من توقيعها عليه أيضا وهو ما تفهمه اللاعب فى النهاية.