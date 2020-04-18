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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صلاح يشارك جمهوره بتدريبات صباحية فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، متابعيه وجمهوره بفيديو جديد أثناء ممارسته التدريبات الصباحية بالجرى على التريد ميل فى وقت الفراغ الذى يعيشه بسبب العزل الصحى المنزلى بعد توقف النشاط بسبب كورونا.
ويحرص محمد صلاح دائماً على مشاركة محبيه ومتابعيه يومياته على إنستجرام، خاصة فى ظل كسر ملل الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد .
ويشهد الدورى الإنجليزى المحترف فى صفوفه الفرعون المصرى فترة توقف مثل باقى الدوريات لوقاية اللاعبين من الفيروس.
وجاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى مكانة متقدمة قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي اختارتها شبكة " ESPN" العالمية.
وجاء محمد صلاح في المركز الـ17 بقائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ البريميرليج، بعد انضمامه لصفوف الريدز في صيف 2017 قادما من نادى روما الإيطالى مقابل 37.8 مليون جنيه استرلينى.
وتحدثت الشبكة عن اختيار محمد صلاح في القائمة "كما هو الحال مع فان دايك، فقد استطاع الثنائي تحقيق بصمة كبيرة خلال وقت قصير أقل من 3 مواسم، ومع اعتبار حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. فإن صلاح توج ببطولتين كبريتين مع ليفربول وهما دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وهما أهم لقبين يمكن أن يفوز بهما قبل إنهاء الموسم الثالث".
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