الامارات | "كورونا" ينهي حياة بطل مونديالي في كرة القدم الإنجليزية

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" ينهي حياة بطل مونديالي في كرة القدم الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت كرة القدم الإنجليزية، اليوم، صدمة شديدة بوفاة إحدى أساطير اللعبة، نورمان هانتر، الذي لعب 28 مباراة لمنتخب إنجلترا، وكان ضمن التشكيلة الأساسية التي توجت باللقب العالمي الوحيد في خزائن الكرة الإنجليزية، كأس العالم 1966، الذي أقيم على أرضهم وبين جمهورهم.

ولعب، كذلك، هانتر540 مباراة لفريق ليدز التاريخي في فترته الذهبية قبل عقود، وقاده للعديد من الألقاب. وأعلن نادي ليدز، من خلال بيان صحافي، وفاة هانتر البالغ 76 سنة، بعد صراع مرير وقصير مع فيروس كورونا، الذي أدخله إلى المستشفى الأسبوع الماضي، لتعلن وفاته اليوم. وكان هانتر قد تزوج من سوزان بعد فوزه بالكأس العالمية بسنتين، وله منها ولدان، وخاض بعض التجارب التدريبية التي لم تدم طويلاً.

وأبدى العديد من اللاعبين القدامى والحاليين والمدربين والمسؤولين في إنجلترا حزنهم على وفاة هانتر، وعبروا عن ذلك برسائل مواساة لعائلته، من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الحارس الشهير بيتر شيلتون.