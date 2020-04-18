الامارات | عاجل.. اتحاد اليد يُنهي عقد المدرب أزانزا.. ويستكمل الموسم في سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد اليد يُنهي عقد المدرب أزانزا.. ويستكمل الموسم في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى اتحاد كرة اليد تعاقده مع مدرب المنتخب الأول للرجال، الإسباني فرنشيسكو أزانزا، وحدد سبتمبر المقبل موعداً لاستكمال ما تبقى من بطولات موسمه الحالي، وتتضمن: كأس سوبر الشباب، والجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام للناشئين، والدور الثاني من دوري السيدات.

جاء ذلك في الاجتماع المرئي الأول عن بُعْد، الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، اليوم، وحضره رئيس اتحاد اللعبة، محمد عبدالكريم جلفار، وأعضاء الاتحاد.

وناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه المرئي، 10 محاور قبل اعتماد قراراته، والتي استهلت بمناقشة ملف المنتخبات الوطنية، وإعادة النظر في عقود المدربين، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، جراء توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل تفشي فيروس كورونا، ليسفر البند الأول عن اتخاذ قرار إنهاء عقد مدرب المنتخب الأول، الإسباني أزانزا، في 30 أبريل الجاري، وتعيين مساعده المدرب الوطني خالد البلوشي لقيادة الجهاز الفني للمنتخب، قبل أن يتم تكليف المدرب الوطني قاسم عاشور بتولي مهام تدريب منتخبات الشباب والناشئين والأشبال، والذي سيدخل مرحلة التجمع عندما تسمح الظروف بذلك، في ظل الإعداد لبطولة المنتخبات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

كما تضمنت القرارات إلغاء بطولات كأس الإمارات لفئات الشباب والناشئين والأشبال والصغار، والتي كانت مقررة في موسم 2019-2020، قبل أن يحدد مجلس إدارة الاتحاد موعداً لاستكمال ما تبقى من بطولات الموسم الحالي، بدايةً من السابع من سبتمبر المقبل لاستكمال الجولة الأخيرة من كأس سوبر الشباب، متبوعةً في 11 من الشهر ذاته بإقامة الجولة الأخيرة من دوري الناشئين، قبل أن يتم في 26 من سبتمبر استكمال الدور الثاني من دوري السيدات.