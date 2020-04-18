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الامارات | لاعب برشلونة السابق يطلب من محمد صلاح الانضمام إلى ريال مدريد

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب منتخب نيجيريا والزمالك وبرشلونة السابق، مانويل أمونيكي، عن تفضيله انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ، إلى ريال مدريد على حساب برشلونة.
 
وقال، في تصريحات لقناة الزمالك: «في برشلونة يمررون كثيراً، ويهتمون أكثر بطريقة (تيكي تاكا)، ويحاولون استعادة وضعهم الفني».
 
وأضاف: «أعتقد أن صلاح مناسب لريال مدريد، لأن طريقة لعب الكرة الإنجليزية سريعة، وريال مدريد يؤدي بهذه الطريقة السريعة هجومياً، وقد يؤدي بشكل طيب طبقاً لأسلوبهم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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