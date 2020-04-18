الامارات | نجم جزائري مرشح للانضمام إلى باريس سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جزائري مرشح للانضمام إلى باريس سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربطت تقارير صحافية، في فرنسا، نجم نادي نيس، يوسف عطال، بالرحيل إلى باريس سان جرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة «لو 10 سبورت» أن باريس سان جرمان يتابع عطال منذ عام 2018، والآن قد زاد اهتمام نادي العاصمة الفرنسية بضم الدولي الجزائري، خصوصاً في ظل الرحيل المتوقع لتوماس مونييه، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت: «أراد باريس سان جرمان ضم عطال، خصوصاً أن توخيل كان ينوي اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف، وهي خطة مناسبة للاعب».

وأضاف: «يعرف ليوناردو عطال جيداً، لكن كل شيء سيعتمد على السعر الذي سيطلبه نيس، ربما يكون السعر انخفض الآن بسبب إصابته والوضع الحالي، لذلك يمكن أن تتم الصفقة».