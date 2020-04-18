الامارات | أحمد فتحي «خائن» وكهربا «احتراف».. مدرب الزمالك يتعجب!

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي «خائن» وكهربا «احتراف».. مدرب الزمالك يتعجب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعجب مدرب الزمالك السابق، محمد صلاح، من النظرة الآن من جانب الإعلام للاعب الأهلي والمنتخب المصري أحمد فتحي، ووضعه في موقف الخائن، بعد أن رفض التجديد للنادي الأهلي، وفضل الانتقال إلى بيراميدز، بعد 12 عاماً داخل جدران النادي الأهلي.

وكان بيراميدز قد أعلن عن ضم نجم المنتخب المصري أحمد فتحي، بداية من الموسم القادم ولمدة ثلاث سنوات، وتعرض النجم المصري لانتقادات كثيرة، خصوصاً بعد التصريح الذي أدلى به لـ«الإمارات اليوم»، وقال فيه: إنه «يتمنى البقاء في الملعب، حتى كأس العالم 2022» (طالع التفاصيل).

وقال محمد صلاح، في لقاء تلفزيوني مع قناة الزمالك: «صراحة لا أعرف ما الحكاية، أحمد فتحي خائن، وعبدالله السعيد عندما ترك الإسماعيلي إلى الأهلي كان احترافاً، وعندما ترك الأهلي ووقع مع الزمالك، ثم قصة بيراميدز، كان خائناً، ومحمود كهربا عندما انتقل من الزمالك إلى الأهلي عبر محطة برتغالية كان احترافاً، هو في أيه! ما الذي يحدث؟».

وأضاف: «بالتأكيد أحمد فتحي خسر جمهور الأهلي، فقراره الانتقال من الأهلي ليست فيه خيانة، هذا هو قراره واحتراف، لماذا نريد أن نجعل اللاعب خائناً، ولا نساوي الطرح الإعلامي بالطريقة نفسها عندما انتقل عبدالله السعيد، أو محمود كهربا، إلى الأهلي؟! صراحة الوضع عجيب!».