الامارات | الأهلي المصري يطلب 125 ألف دولار حولها بالخطأ إلى الصفاقسي التونسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يطلب 125 ألف دولار حولها بالخطأ إلى الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر النادي الأهلي المصري، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسي التونسي، لاسترداد 100 ألف دولار، تمثل باقي مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادي التونسي من الأهلي قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ، ويتعلق بصفقة النيجيري جونيور أجاي.

بحسب صحيفة اليوم السابع، مجلس الأهلي السابق برئاسة المهندس محمود طاهر، حول 125 ألف دولار للصفاقسي بطريق الخطأ، حيث كان مقرراً تحويل هذا المبلغ لنادي ليون النيجيري، عبارة عن حق رعاية أجاي.

وحاول مجلس الأهلي الحالي، برئاسة محمود الخطيب، استرداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسي بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية.