شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي فرنسي على «إدوارد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن صراع إنجليزي فرنسي على خدمات مهاجم نادي سيلتك الإسكتلندي أودسون إدوارد يلوح في الأفق، إذ يحظى اللاعب باهتمام 4 أندية من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات القادم.
وحسب صحيفة Le 10 Sport الفرنسية، يهتم كل من أرسنال وإيفرتون الإنجليزيين بالتعاقد مع اللاعب، صاحب الـ 22 عامًا، إذ يأمل المديرين الفنيين ميكيل أرتيتا وكارلو أنشيلوتي، على الترتيب، في تعزيز خط هجوم فرقهما.
في المقابل، يحظى اللاعب أيضًأ باهتمام كل من ليون وليل الفرنسيين، بينما أشارت الصحيفة أنه قد يكون متاحًا في السوق الصيفي مقابل مبلغ يقترب من 35 مليون جنيه إسترليني.
وشارك اللاعب الفرنسي في 45 مباراة هذا الموسم مع سيلتك بجميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 27 هدفًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,844
-
تعافي
646
-
وفيات
205
كانت هذه تفاصيل خبر صراع إنجليزي فرنسي على «إدوارد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.