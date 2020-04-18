شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي فرنسي على «إدوارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن صراع إنجليزي فرنسي على خدمات مهاجم نادي سيلتك الإسكتلندي أودسون إدوارد يلوح في الأفق، إذ يحظى اللاعب باهتمام 4 أندية من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات القادم.

وحسب صحيفة Le 10 Sport الفرنسية، يهتم كل من أرسنال وإيفرتون الإنجليزيين بالتعاقد مع اللاعب، صاحب الـ 22 عامًا، إذ يأمل المديرين الفنيين ميكيل أرتيتا وكارلو أنشيلوتي، على الترتيب، في تعزيز خط هجوم فرقهما.

في المقابل، يحظى اللاعب أيضًأ باهتمام كل من ليون وليل الفرنسيين، بينما أشارت الصحيفة أنه قد يكون متاحًا في السوق الصيفي مقابل مبلغ يقترب من 35 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب الفرنسي في 45 مباراة هذا الموسم مع سيلتك بجميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 27 هدفًا.